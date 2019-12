Prima Categoria D, la classifica marcatori: lotta sempre più appassionante…

Week end scoppiettante, per quanto concerne la classifica marcatori del girone D. Con la doppietta alla Bovese, Antonio Carbone della Deliese si conferma al comando, mentre alle sue spalle torna al gol Catalano del San Roberto Fiumara, per una lotta ancora apertissima.

Tripletta per uno scatenato Modafferi del San Gaetano Catanoso, che adesso si gode il terzo posto in solitaria. In quarta posizione, Ciccio Marino si “riprende” l’ottavo gol stagionale, cancellato mercoledì scorso dalla decisione con la quale il Giudice Sportivo ha stabilito che la gara tra Borgo e Deliese (decisa proprio da un gol di Marino) si dovrà ripetere.

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, LA CLASSIFICA MARCATORI

13 Carbone (Deliese).

11 Catalano (San Roberto Fiumara).

10 Modafferi (San Gaetano Catanoso).

8 Marino (Borgo Grecanico).

7 Petronio (Bovese).

6 Nicolazzo (Fortitudo Reggio), Germano (Rosarno).

5 Giordano (Fortitudo Reggio), G.Praticò (Pro Pellaro), Crucitta (Saint Michel), Marra (San Gaetano Catanoso).

4 Trimboli (Bianco), Obinna (Borgo Grecanico), Licastro (Deliese), Suraci (Lazzaro), Assumma (Pro Pellaro), Ciccone (Pro Pellaro), Genoese (Saint Michel), La Cava (San Gaetano Catanoso).

3 Morabito (Bianco), Ventimiglia (Bianco), Nucera (Borgo Grecanico), Marengo (Bovese), Chirubino (Cinquefrondese),Pagano (Cinquefrondese), Bartolomeo (Fortitudo Reggio), Nocera (Fortitudo Reggio), Falcomatà (Lazzaro),Latella (Lazzaro), Autolitano (Palizzi), Ricciardi (Pro Pellaro), Fiorino (Saint Michel), Kebè (Scillese).

2 Mangiola (Borgo Grecanico), Martino (Borgo Grecanico), Dame (Bovese), Orlando (Bovese), Tripodi (Borgo Grecanico), Paviglianiti (Bovese), Attisano (Cinquefrondese), La Scala (Cinquefrondese), Romano (Cinquefrondese), Corrao (Deliese), Ficara (Deliese), Castiglione (Lazzaro), Ripepi (Lazzaro), Dieni (Palizzi), Modaffari (Palizzi), Diakitè (Pro Pellaro), Porchi (Pro Pellaro), B.Praticò (Pro Pellaro), Messina (Rosarno), Abdelbaki (Saint Michel), Cedro (San Gaetano Catanoso), Iaria (San Roberto Fiumara), Mathiot (San Roberto Fiumara), Porpiglia (San Roberto Fiumara), Mongiardo (Saint Michel), Tuzzato (San Roberto Fiumara).

1 Ivanenko (Bianco), Pelle (Bianco), Perla (Borgo Grecanico), Zaccone (Borgo Grecanico), Cuppari (Bovese), Alessi (Cinquefrondese), Gaetano (CInquefrondese), Moumen (Cinquefrondese), Muratore (Cinquefrondese), Riotto (Cinquefrondese), Gaetano (Deliese), Minniti (Deliese), Curatola (Fortitudo Reggio), Foti (Fortitudo Reggio), Giordano (Fortitudo Reggio), Lacaria (Fortitudo Reggio), Pizzimenti (Fortitudo Reggio), Del Popolo (Lazzaro), Bruzzese (Palizzi),Iriti (Palizzi), Vadalà (Palizzi), Attinà (Pro Pellaro), Ficara (Pro Pellaro), Amato (Rosarno), Catalano (Rosarno), Galati (Rosarno), Zappia (Rosarno), Fiorino (Saint Michel), Gullì (Saint Michel), Mercurio (Saint Michel), Caridi (San Gaetano Catanoso), Milasi (San Gaetano Catanoso), Romeo (San Gaetano Catanoso), Scappatura (San Gaetano Catanoso), Zaffino (San Gaetano Catanoso), Bonarrigo (San Roberto Fiumara), Fulco (San Roberto Fiumara), Palamara (San Roberto Fiumara), Kleond (Scillese), Leuzzi (Scillese), Mollo (Scillese), Perina (Scillese).