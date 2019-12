Promozione B, la classifica marcatori: errata corrige in vetta, Soriano al quarto posto

Una doverosa correzione, in merito al primato della classifica marcatori della Promozione girone B. Giglio dello Sporting Catanzaro Lido si trova da solo in prima posizione, in quanto nella gara Stilese-Ludos Ravagnese la rete del 2-1, originariamente assegnata a Martinez, successivamente è stata considerata autogol, con l’argentino che dunque si trova a quota 13.

Per quanto concerne i recuperi di ieri, giornata propizia per Roberto Soriano della Rombiolese, portatosi al quarto posto grazie alla doppietta contro il Monasterace.

PROMOZIONE GIRONE B, LA CLASSIFICA MARCATORI

14 Giglio (Sporting Catanzaro Lido).

13 Martinez (Stilese).

12 Papaleo (Stilese).

11 Carbone (Jonica).

10 Soriano (Rombiolese).

9 Cannitello (Filogaso), Gliozzi (Gioiosa Jonica).

8 Strati (Africo).

7 Figliomeni (Gioiosa Jonica), Denaro (Jonica).

6 A.Macrì (Filogaso), Mercatante (Filogaso), Nicolò (Villese).

5 Cotroneo (Bagnarese), De Marco (Bagnarese), Galletta (Brancaleone), Gaita (Gioiese), Pangallo (Ludos Ravagnese).

4 D’Agostino (Archi), Audino (Brancaleone), Borrello (Brancaleone), Favasulli (Brancaleone),Coluccio (Jonica), Puntoriere (Ludos Ravagnese), Cormaci (San Giorgio), Iorfida (Stilese).

3 L.Criaco (Africo), G.Morabito (Africo),Taliano (Brancaleone), Giovinazzi (Gioiese),Artuso (Gioiosa Jonica), Regiardo (Jonica), Vigoroso (Ludos Ravagnese), Scattarreggia (Melicucco), N.Borghetto (San Giorgio), Cangeri (San Giorgio), Nesci (Stilese), Fontana (Villese), Polimeni (Villese).

2 Giampaolo (Africo), Nirta (Africo), Bah (Archi), Cosoleto (Archi), Cimarosa (Bagnarese), Savino (Bagnarese), Spanti (Bagnarese), G.Macrì (Filogaso), Thomas (Gioiese), Vommaro (Gioiese), , Bottiglieri (Gioiosa Jonica), Calabrese (Gioiosa Jonica), Ierinò (Gioiosa Jonica), Kader (Jonica), Stefano (Jonica), Gullì (Ludos Ravagnese), Pitasi (Ludos Ravagnese), La Rocca (Melicucco), Moumen (Melicucco), Rugolo (Melicucco), Spoleti (Melicucco),Papaleo (Monasterace), Chiarello (Rombiolese), D.Borghetto (San Giorgio), Laurendi (San Giorgio),Colacino (Sporting Catanzaro Lido), Sirianni (Sporting Catanzaro Lido), Aiello (Stilese), Capomaggio (Stilese), Ghergo (Stilese), Tedesco (Stilese), Falcone (Villese).

1 A.Morabito (Africo), Glicora (Africo), Mandarano (Africo), Barresi (Archi), Colica (Archi) Cortese (Archi) Tegano (Archi), Qosia (Archi), Zagari (Archi), Bellè (Bagnarese), Musumeci (Bagnarese), Oliverio (Bagnarese), Palamara (Bagnarese), Tripodi (Bagnarese), Fausto (Brancaleone), Tringali (Brancaleone), Rubertà (Brancaleone), Tuscano (Brancaleone), Stilo (Filogaso), Trovato (Filogaso),Corigliano (Filogaso), Liberto (Filogaso), Barchiese (Gioiese), Gongora (Gioiese), Hamed (Gioiese), Mollo (Gioiese), Angiò (Gioiosa Jonica), Luciano (Gioiosa Jonica), Satta (Gioiosa Jonica), Diop (Jonica), Filippone (Jonica), Gastambide (Jonica), Minici (Jonica), Kulibaly (Jonica), Bruzzese (Jonica), Chilà (Ludos Ravagnese), Pecora (Ludos Ravagnese), Cutrupi ( (Ludos Ravagnese), Bossi ( (Ludos Ravagnese), Aremare (Melicucco), Borgese (Melicucco), Mezzatesta (Melicucco), Filippone (Monasterace), Futia (Monasterace), Doria (Monasterace), Jawara (Monasterace), Pungitore (Rombiolese), Pugliese (Rombiolese), Rotella (Rombiolese), Sangare (Rombiolese), Caracciolo (San Giorgio), Centofanti (San Giorgio), Rotundo (San Giorgio), Caturano (Sporting Catanzaro Lido), Granato (Sporting Catanzaro Lido), Folini (Sporting Catanzaro Lido), Scolaro (Sporting Catanzaro Lido), Viscomi (Stilese), Denaro (Villese), Fornello (Villese), Idone (Villese), Malaspina (Villese).