Soriano, Parentela a RNP: “Punto importante per il morale”

ECCELLENZA – 12^ giornata (recupero)

Bocale ADMO-Soriano 1-1

Andrea Parentela (allenatore Soriano): “Il pareggio credo sia giusto, c’è il rammarico di aver subito ancora una volta un eurogol dopo essere andati in vantaggio. Questo è un campo difficile e noi in trasferta finora non avevamo raccolto niente. E’ un punto importante per il morale, dimostra che se siamo concentrati possiamo dare fastidio a chiunque. Il risultato credo vada bene ad entrambe per quello che si è visto in campo, ci sono stati pochi tiri in porta; bravi noi ad andare in vantaggio, poi Secondi ha fatto quel gran gol. Sono abbastanza contento per le prestazioni della mia squadra in questo girone di andata, teniamo sempre bene il campo; purtroppo però abbiamo perso troppi punti, come domenica scorsa, avanti 2-0 e con l’uomo in più eppure il Locri ci ha rimontato. Siamo stati abbastanza furbi oggi, abbiamo sfruttato l’esperienza di alcuni nostri calciatori, bravi nel rallentare il gioco; nel calcio queste cose ci stanno e una squadra che deve salvarsi deve fare di tutto per raccogliere punti. C’è da lavorare, abbiamo qualche problema numerico che speriamo di risolvere portando a casa qualche calciatore che faccia al caso nostro; faremo di tutto per raggiungere una salvezza che questa società, una delle più serie del panorama calabrese, merita di ottenere. Abbiamo sistemato la squadra a dicembre inserendo alcuni calciatori e lasciandone partire altri, la società non ha dovuto aumentare il budget, anzi al momento siamo al di sotto delle previsioni e qualcosa ancora si potrà investire. In questo mese abbiamo portato a Soriano ottimi giocatori che sono anche bravi ragazzi, stanno facendo bene negli allenamenti; nel calcio però sei bravo se porti a casa il risultato.”