Soriano, il migliore di RNP: Traore, l’imprendibile fulmine rossoblù

ECCELLENZA – 12^ giornata (recupero)

Bocale ADMO-Soriano 1-1

Il migliore in campo di RNP per il Soriano: Serge Traore – Il giovane attaccante del Soriano è per distacco il più pericoloso tra i componenti del reparto offensivo di mister Parentela. A differenza dei compagni d’attacco, il 2001 Traore non fornisce punti di riferimento ai difensori del Bocale, mostrando una spiccata capacità nel saper scattare al momento giusto per mandare in tilt la difesa, evitando il fuorigioco. Segna il gol del momentaneo vantaggio dopo aver portato avanti un contropiede, concluso da lui nel migliore dei modi (nell’immagine di copertina, l’esultanza con tutta la squadra). Tecnico, rapido e molto versatile, il ragazzo scuola Vibonese ha il potenziale per poter crescere ancora, ma soprattutto, per aiutare il Soriano nella corsa alla salvezza.