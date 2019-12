Bocale, Laface a RNP: “Con la testa già in vacanza, perso lo smalto di 20 giorni fa”

ECCELLENZA, 12^ giornata (recupero)

Bocale ADMO-Soriano 1-1

Filippo Laface (allenatore Bocale): “Oggi abbiamo regalato otto calciatori all’avversario. Ringrazio Parisi che ha giocato con una frattura alla mano sinistra, Guerrisi che aveva subito una contusione molto brutta domenica scorsa che lo ha condizionato, e Leo Secondi che oltre ad aver giocato una grande partita, ha segnato un gol da Serie A, il suo 100° in Italia. Gli altri probabilmente erano con la testa già in vacanza, questo dimostra che non sappiamo approfittare delle situazioni giuste per ritagliarci un ruolo più importante in questo campionato. Vincendo con il Soriano avremmo girato a 22 punti, uno in meno rispetto allo scorso anno; in questo girone di andata, nonostante alcuni risultati importanti, abbiamo perso punti in grande quantità. Loro non hanno fatto granché ma l’unica volta che ci hanno attaccato, hanno segnato, su un contropiede in cui ci siamo fatti trovare molto distratti, un difetto di questa squadra. Veniamo da 7 risultati utili di fila ma non riusciamo a vincere, questa cosa mi preoccupa molto; la partita di oggi valeva 6 punti, abbiamo limiti paurosi e qualcuno dei ragazzi non sta bene fisicamente. Achaval ha giocato con un risentimento alla coscia, infatti dopo un’ora l’ho sostituito. Abbiamo bisogno di gente che in campo combatte senza metter presunzione. Ci dispiace, volevamo chiudere l’anno con una vittoria; riposeremo fino al 27, ci metteremo a lavorare per ritrovare lo smalto che ci è mancato nelle ultime settimane. In due partite abbiamo sciupato quanto di buono fatto in precedenza, sprecando l’opportunità di dare una svolta al nostro campionato; evidentemente il nostro unico obiettivo può essere solo la salvezza, lottare per arrivare alla quota minima prima possibile. L’obiettivo nei prossimi giorni sarà ritrovare la squadra, la partita di oggi era stata preparata bene, eppure in campo ci siamo smarriti. Nel primo tempo eravamo lunghi, loro avevano un uomo in più a centrocampo e arrivavano sempre prima, non siamo riusciti mai accorciarci; abbiamo preso una rete da Terza Categoria, per fortuna Secondi ha fatto un gol da antologia. Eppure abbiamo sprecato tante buone chance più semplici, palloni importanti messi in mezzo da Etevenaux che non siamo riusciti a sfruttare, cerchiamo sempre il tocco in più; non siamo quelli di venti giorni fa e, stando così le cose, qualcuno contro il Trebisacce si siederà in panchina.”