Bocale bloccato dal Soriano, gol da cineteca per Secondi

Ospiti in vantaggio in contropiede con Traoré, pareggia pochi minuti più tardi il capitano biancorosso con una meravigliosa rovesciata, suo 100° gol in Italia

ECCELLENZA – 12^ giornata (recupero)

Bocale ADMO-Soriano 1-1

Bocale – Ancora un pareggio per il Bocale ADMO, l’ottavo del girone di andata che si chiude con la squadra di mister Laface all’ottavo posto a quota 20 punti; a strappare il punto al “Pellicanò” è stato il Soriano nel recupero della 12^ giornata rinviata per l’allerta meteo diramata su tutta la Calabria lo scorso 24 novembre.

Primo quarto d’ora a ritmi bassi tra le due contendenti che si studiano senza mostrare le rispettive armi. Superati i primi quindici giri di lancetta, è Cormaci, uno dei volti nuovi del Bocale, a suonare la carica tentando una girata insidiosa da fuori area che termina alta. Al 23′ Etevenaux disegna uno splendido traversone per Achaval, colpo di testa dell’attaccante intercettato dal difensore alle sue spalle e chance che sfuma (nell’immagine di copertina). La squadra di Laface ci riprova in contropiede con Secondi, palla in area di rigore che arriva tra i piedi di Favasuli, il quale è costretto a girarsi e il suo tiro finisce alto. Al 33′ il Bocale viene colto di sorpresa: ripartenza del Soriano con Traoré che calcia da fuori, Parisi respinge ma l’azione resta viva e ancora l’attaccante, servito rasoterra da un compagno, gira in rete il vantaggio rossoblù. Lo schiaffo subito spinge i biancorossi a provarci con maggior determinazione e un minuto dopo il gol, Achaval impegna Piazza da fuori. Al 39′ viene giù il “Pellicanò”: lancio lungo di Etevenaux dalla linea di metà campo, al limite dell’area Secondi stoppa di petto e in rovesciata manda la sfera sotto l’incrocio dei pali. Un gol da cineteca per il capitano del Bocale, una prodezza da categoria superiore che oltre a rappresentare il pareggio biancorosso, è anche la rete numero 100 per l’argentino da quando milita in Italia, una tripla cifra celebrata nel migliore dei modi. Sulle ali dell’entusiasmo il Bocale insiste in cerca del sorpasso: Cormaci mette i brividi a Piazza con un tiro-cross che l’esperto portiere alza sopra la traversa; su azione d’angolo è poi Nucera a cercare la zampata vincente, fermato dal muro rossoblù. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Avvio di ripresa arrembante per il Bocale che dopo meno di un minuto, al termine di un’azione insistita, arriva al tiro con Etevenaux, Piazza si distende e blocca. Dalla parte opposta è ancora Traoré a rendersi pericoloso dalle parti di Parisi scappando in velocità, ma la difesa di casa rimedia in tempo. Proteste del Bocale per due segnalazioni di fuorigioco molto dubbie, prima con Cormaci servito a tu per tu con Piazza da Etevenaux, poi con Achaval pronto per puntare la porta su assist di Secondi. Il capitano biancorosso cerca una nuova prodezza e dalla distanza manca il bersaglio grosso; vicino al gol anche Cormaci che su calcio d’angolo di Etevenaux tenta la girata, ribattuta sulla linea da un difensore. Il ritmo cala sempre più, complice un Soriano che guadagna secondi preziosi con un pizzico di mestiere, accontentandosi del pareggio, senza tuttavia rinunciare a qualche tentativo dalle parti di Parisi, che al 34′ blocca un tiro dalla distanza del nuovo entrato Tozzo; lo stesso calciatore proverà nuovamente dalla distanza in pieno recupero, sfiorando la traversa.

Termina 1-1 la sfida, il Bocale chiude l’andata con sole 2 vittorie casalinghe in 7 partite, un rendimento opposto rispetto alla tradizione biancorossa; a rendere il bicchiere mezzo pieno ci sono i 7 risultati utili consecutivi frutto di 2 successi e 5 pareggi. Per il Soriano punto prezioso in trasferta, il primo ottenuto dalla squadra di mister Parentela lontano da casa.