Terza Categoria H, 6^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Ultime News

Dilettanti

23/12/2019 | A cura di Domenico Geria

ECCELLENZA – 12^ giornata (recupero) Bocale ADMO-Soriano 1-1 Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Leo Secondi – Due settimane fa era andato vicinissimo al suo primo gol in campionato contro la Vigor;...