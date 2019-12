Promozione B, colpo Gioiese contro il Melicucco

Colpo salvezza della Gioiese, che nel primo dei recuperi previsto per questo week end ha superato il Melicucco per 1-0. Con questo importantissimo successo, i metaurini superano in un colpo solo Rombiolese, Africo e Villese, ed in attesa delle gare di domani si portano al quintultimo posto del girone.

Di seguito, il programma completo e la nuova classifica.

PROMOZIONE B, 12^ GIORNATA

Archi-Villese 2-0 (giocata il 23 novembre)

Brancaleone-Filogaso 2-1 (giocata il 23 novembre)

San Giorgio-Jonica 2-1 (giocata il 23 novembre)

Africo-Sporting Catanzaro Lido domani ore 14:30

Bagnarese-Ludos Ravagnese domani ore 14:30

Gioiese-Melicucco 1-0

Rombiolese-Monasterace domani ore 14:30

Stilese a Tassone-Gioiosa Jonica domani ore 14:30

Classifica

40 Stilese

33 Gioiosa Jonica

30 Brancaleone *

28 Mammola (Jonica) *

24 Filogaso *

23 Bagnarese

21 Melicucco *

21 Ludos Ravagnese

20 Sporting Catanzaro Lido

17 San Giorgio *

14 Archi (-1) *

11 Gioiese *

10 Villese (-1) *

10 Africo

8 Rombiolese

6 Monasterace

*Una partita in più