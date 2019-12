Cuore amaranto, Reggina in visita al reparto di oncologia dei Riuniti

Il Presidente Gallo: "Entrando in reparto ho trovato persone sorridenti e questo mi ha colpito molto...".

Un gesto bellissimo, di quelli che legano ulteriormente i colori amaranto con il territorio. Un gesto pieno di valori e solidarietà, per dare un sorriso a chi combatte per vincere la partita della vita. Nella giornata di ieri, attraverso la propria pagina facebook, la Reggina ha reso noto di essersi recata in visita al reparto di oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Di seguito, il post del club dello Stretto, contenente le dichiarazioni del Presidente Gallo.

🏥 La Reggina 1914 in visita al reparto di oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

🗣 Presidente Gallo: “Entrando in reparto ho trovato persone sorridenti e questo mi ha colpito molto. Questo reparto combatte in prima linea una guerra terribile, devo fare i complimenti al primario Pierpaolo Correale e al presidente dell’Associazione Arco (“Associazione ri-uniti Calabria oncologia”) Francesco Provenzano che a titolo completamente gratuito offre trattamenti sanitari girando l’Italia con un camper.