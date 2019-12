Serie C, decisa la data dei recuperi: per la Reggina due gare casalinghe in quattro giorni

La Lega Pro ha scelto le date in cui verranno recuperate le gare relative alla prima giornata di ritorno, rinviate per mettere in evidenza la problematica della defiscalizzazione.

Ad eccezione di due posticipi (Gubbio-Triestina e Piacenza-Arzignano), la terza serie scenderà in campo mercoledì 22 gennaio, tra le 18:30 e le 20:45. Reggina-Virtus Francavilla, in programma allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, è stata inserita tra i match che si disputeranno alle 18:30.

Un tour de force “in salsa pugliese” quello che attenderà gli uomini di Toscano, i quali tre giorni prima del recupero saranno di scena sul campo del Bisceglie, mentre quattro giorni dopo torneranno al Granillo per ospitare il Bari in una partita che metterà in palio punti davvero pesantissimi.