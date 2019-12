Reggina, domenica 22 dicembre allenamento al Granillo

Un modo per celebrare insieme ai tifosi la fine di un anno importante, contrassegnato da cinque mesi strepitosi. Costretta a fermarsi per via dello stop imposto dalla Lega, la Reggina ha deciso di aprire comunque un settore del proprio stadio in occasione di domenica. Gli amaranto infatti, sosterranno un allenamento a porte aperte alle ore 10:30, che precederà la sosta natalizia.

Di seguito, il comunicato.

La Reggina comunica che l’allenamento di sabato 21 dicembre si svolgerà a porte chiuse. I tifosi amaranto potranno invece assistere alla seduta di domenica 22 dicembre alle ore 10.30 presso lo stadio “Oreste Granillo”. Sarà possibile accedere all’impianto dalla Tribuna Ovest.

Dopo la pausa natalizia, la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata giovedì 2 gennaio.