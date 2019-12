Cavese-Reggina, gli amaranto torneranno in campo in un giorno davvero speciale…

L’allenamento al Granillo di domenica mattina, precederà il rompete le righe che durerà da lunedì 23 a martedì 31 dicembre, così come stabilito dall’accordo tra Lega ed AIC . Ultimi giorni di lavoro per la capolista Reggina, poi le meritatissime vacanze natalizie ed il ritorno al Sant’Agata previsto per mercoledì 1 gennaio.

Se la Lega non deciderà di recuperare la prima giornata di ritorno nel week end tra il 4 ed il 5 gennaio (ipotesi difficile, ma ormai il sistema calcio ci ha abituati a tutto…), gli amaranto torneranno in campo sabato 11 dicembre, per l’anticipo della 21esima giornata: sulla strada di De Rose e compagni ci sarà la Cavese, costretta sin dalla prima giornata a disputare le proprie gare casalinghe a Castellammare di Stabia, in quanto il Simonetta Lamberti è ancora oggetto di lavori di ristrutturazione per essere a regola con i parametri Uefa.

La data inerente la trasferta contro i campani, non è certo di quelle che passano inosservate, in quanto il cammino della Reggina cominciò l’11 gennaio del 1914. Nel giorno di Cavese-Reggina dunque, il club dello Stretto compirà 105 anni di storia. Uno stimoli in più, per proseguire lo strepitoso percorso che ha portato questa squadra alla ribalta dei record nazionali ed europei…