ReggioMediterranea, panchina a Misiti

Sarà Peppe Misiti a guidare la ReggioMediterranea nelle restanti sedici giornate di campionato. Il nuovo tecnico è stato ufficializzato oggi, di seguito il comunicato ufficiale diramato dagli amaranto attraverso la pagina ufficiale facebook.

Giuseppe “Peppe” Misiti è il nuovo allenatore della ReggioMed.

Passato da difensore arcigno con una carriera spesa sui campi del Sud Italia con tanta serie C e tanti campionati vinti, da allenatore ha iniziato con le giovanili del Gela per poi allenare la Torres in serie D e il Gallico Catona.

Benvenuto al mister, con l’auspicio che insieme possiamo raccogliere le soddisfazioni meritate. Nella foto insieme al Vicepresidente Franco Giunta.