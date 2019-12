Promozione B/Prima Categoria D, il programma degli anticipi

Saranno quattro gli anticipi di questo week end riguardanti il calcio nostrano, dei quali uno nel girone B di Promozione e tre nel girone D di Prima Categoria. Per quanto riguarda la Promozione, lo ricordiamo, si tratta delle sfide non disputate causa maltempo domenica 1 dicembre, e valevoli per il 12° turno. Anche in Eccellenza si recuperano le sfide rinviate nel 12° turno, ma in questo caso si giocherà domenica pomeriggio (Sambiase-San Luca e Trebisacce-Morrone sono stare spostare a domenica 29 dicembre e mercoledì 8 gennaio, vista la finale di Coppa Morrone-San Luca che andrà in scena questo sabato).

Di seguito, l’elenco completo così come comunicato dall’ufficio stampa del Comitato Regionale Calabria.

PROMOZIONE B, ANTICIPI SABATO 21 DICEMBRE

Gioiese-Melicucco

PRIMA CATEGORIA D, ANTICIPI SABATO 21 DICEMBRE

Bianco-Pro Pellaro

Palizzi-San Roberto Fiumara

San Gaetano Catanoso-Scillese