Mercato Dilettanti, il Locri chiude con quattro arrivi ed otto partenze

Dodici movimenti di mercato, per un totale di quattro nuovi acquisti ed otto calciatori che salutano la casacca amaranto. Questo il bilancio del Locri, alla vigilia del recupero della 12esima giornata che vedrà gli jonici ospitare i cosentini dello Scalea.

Di seguito, la nota ufficiale del club.

Ecco gli ultimi colpi in entrata!

Per il pacchetto arretrato arrivano Vincenzo e Davide Aquino classe ’89 ex Bovalinese, a centrocampo Alessio Romeo, classe 2001, ex Roccella, ed in attacco Ivan Krajina, classe ’98, dal Castrovillari!

Hanno salutato: Scuteri, Saccà, Le Piane, Baccillieri, Petrone, Alessi, Bruzzese e Pelle ai quali va un grande in bocca al lupo.