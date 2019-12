Da un ex amaranto all’altro, Castori sostituisce Baldini alla guida del Trapani

La sconfitta casalinga contro il Pisa è costata la panchina a Francesco Baldini, esonerato dal Trapani con i granata che attualmente occupano il penultimo posto del torneo di serie B. Da calciatore, Baldini indossò la maglia della Reggina nella stagione 2001/2002, totalizzando nove presenze nella squadra che portò Reggio Calabria in serie A per la seconda volta in tre anni.

Da un ex amaranto all’altro, toccherà a Fabrizio Castori provare a far risalire la china alla compagine siciliana. Il tecnico di San Severino Marche era fermo ai box da giugno, dopo la retrocessione con il Carpi. In riva allo Stretto, Castori ha vissuto un’esperienza non certo esaltante: subentrato ad Atzori il 21 ottobre del 2013, venne esonerato dopo circa un mese e mezzo, a seguito di quattro punti ottenuti in sei partite.

Per la cronaca, nella corsa alla panchina granata era entrato anche Massimo Drago: il tecnico crotonese, legato alla Reggina fino a giugno 2020, non ha trovato l’accordo con il club di Luca Gallo in merito alla buonuscita, e dunque resta ancora a stipendio del club dello Stretto.