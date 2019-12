Lega Pro, Ghirelli sullo stop: “Avremmo voluto giocare, ma…”

Nel corso dell’incontro tra la Can di C ed i club, il Presidente Francesco Ghirelli è tornato sullo stop delle partite in programma tra sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Nel corso della disamina, Ghirelli ha snocciolato alcuni dati inerenti la crescita della terza serie.

“Anche noi avremmo voluto scendere in campo- si legge su tuttoc.com-ma il tema fondamentale per il calcio e per i nostri presidenti, in particolare, è la sostenibilità economica e ne decreta il futuro. Quest’anno stiamo assistendo ad un campionato interessante, di qualità e ha registrato numeri di rilievo: sono raddoppiati gli abbonati negli stadi e sono aumentati anche gli spettatori di Serie C Tv. Siamo la Lega della formazione e abbiamo l’ obbligo di accompagnare la crescita”.