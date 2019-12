Mercato Dilettanti: il Gallico Catona saluta Ferrato e stringe per Rotundo

Salgono a sette i movimenti in uscita dei rossazzurri, che a breve dovrebbero ufficializzare la prima punta.

Continuano le uscite in casa Gallico Catona. L’ultimo a salutare i rossazzurri è Peppe Ferrato, che si unisce ad una lista già composta da Monorchio, Totò Cormaci, Scopelliti, Franco, Giovanni Marcianò e Crisalli. Attenzione anche a Demba, che potrebbe lasciare Gallico dopo pochi mesi.

Oltre all’attaccante Heiz, nel reparto offensivo si stringe per la prima punta Rotundo, ex Luzzese. Alla corte di Condello inoltre, potrebbero arrivare due under esterni ed un centrocampista.

