Per la terza settimana di fila, Cittanovese, Palmese e Roccella non presentano tesserati nella “lista dei cattivi” emessa dal Giudice Sportivo. In vista dell’ultima giornata di andata, non è stato squalificato alcun calciatore: le uniche sanzioni sono state comminate nei confronti di un tecnico, un massaggiatore, un dirigente ed una società.

SQUALIFICHE ALLENATORI

1 turno: Spampinato (Acireale).

SQUALIFICHE DIRIGENTI

Sorbo (Marina di Ragusa) fino all’8 gennaio 2020.

SQUALIFICHE MASSAGGIATORI

1 turno: Gazzè (Marina di Ragusa).

SANZIONI SOCIETA’

Ammende: Acireale 500 euro.