Serie C: Catanzaro fuori dalla Coppa, al Ceravolo passa il Catania

Si ferma ai quarti di finale, l’avventura in Coppa Italia del Catanzaro: i giallorossi di Grassadonia sono stati sconfitti dal Catania, uscendo dal Ceravolo tra i sonori fischi del migliaio di tifosi presenti.

La sfida si è decisa ad un quarto d’ora dalla fine, quando Biagianti ha risolto una mischia in area delle aquile, scaricando alle spalle di Di Gennaro, sancendo il definitivo 0-1. Il cambio Auteri7Grassadonia sembra proprio non aver funzionato tra le fila giallorosse, come dimostrano anche gli altalenanti risultati in campionato. Di tutt’altro umore il Catania di Lucarelli, che firma il colpaccio esterno e stacca il biglietto per la semifinale, laddove incontrerà la Ternana.

L’altra sfida che mette in palio la finale di Coppa, sarà tra Feralpi Salò e Juventus U.23.