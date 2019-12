Reggina-Virtus Francavilla rinviata, il comunicato del club

Defiscalizzazione Lega Pro, confermato lo stop forzato per le gare di sabato 21 e domenica 22 dicembre.

La Reggina dei record è costretta a fermarsi. La sfida tra gli amaranto e la Virtus Francavilla, in programma domenica 22 dicembre al Granillo, è rinviata a data da destinarsi, causa lo stop imposto dalla Lega Pro a tutte le gare in calendario per questo week end (clicca qui).

Di seguito, il comunicato del club dello Stretto, che aveva aperto la prevendita per il match contro i biancazzurri pugliesi, in attesa del tavolo tecnico odierno.

La Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, in programma tra sabato 21 e domenica 22 dicembre.

La Reggina informa che i tagliandi acquistati per la gara Reggina-Virtus Francavilla saranno validi per il recupero della stessa.