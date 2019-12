Reggina, da Geria a De Francesco: la situazione degli infortunati

In attesa della decisione definitiva da parte del tavolo tecnico tra Figc, Lega Pro ed il ministro dell’Economia Gualtieri, relativa allo sciopero della prima giornata di ritorno di tutta la Serie C, la Reggina è scesa in campo per il secondo giorno di allenamento settimanale.

Nella giornata odierna, oltre a Bertoncini e Rivas, non si è allenato con la squadra il blocco di infortunati di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa (ovvero Marchi, Doumbia, Bresciani, De Francesco e Geria, tutti presenti al Sant’Agata).

Non si sono allenati al centro sportivo i primi due, alle prese con i rispettivi recuperi (dalla pulizia del menisco Marchi e da una contusione Doumbia), con il rientro in campo stimato per gennaio 2020.

Qualche giro di campo, invece, l’esterno Nicolas Bresciani, il quale è tornato a calcare il terreno di gioco dopo qualche acciacco fisico che lo ha costretto a rimanere ai box e saltare quattro partite. In campo, quest’oggi, è tornato anche Alberto De Francesco, arrivato al centro sportivo insieme al ds Taibi e sceso sul rettangolo verde per poco tempo sul finire della seduta di allenamento, ma senza forzare e camminando ad andatura lenta. Dovrebbero essere questi ultimi due, dunque, i giocatori di movimento a rientrare per primi in gruppo.

Infine, per il portiere Geria prosegue dallo scorso fine settimana il fastidio muscolare che gli ha impedito di saltare la trasferta di Lentini e che, con molta probabilità, lo terrà fuori dal campo per il resto di questa settimana, durante la quale continuerà a lavorare a parte.

