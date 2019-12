Reggina, Bresciani sulla via del ritorno

In attesa della decisione definitiva da parte del tavolo tecnico tra Figc, Lega Pro ed il ministro dell’Economia Gualtieri, relativa allo sciopero della prima giornata di ritorno di tutta la Serie C, la Reggina è scesa in campo per il secondo giorno di allenamento settimanale.

Nella seduta odierna, è tornato in campo Nicolas Bresciani, tenuto fuori dal campo nelle ultime quattro partite per via di qualche problema muscolare, che lo ha costretto a restare ai box, lavorando a parte e, in particolar modo, in piscina.

Il giovane esterno toscano, classe ’97, è tornato a calcare il rettangolo di gioco svolgendo qualche giro di campo.

