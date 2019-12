Incredibile Lega Pro: adesso è ufficiale, non si gioca!

Chi sperava in un dietrofront dell’ultimo momento si è dovuto ricredere. Nello spazio di pochi giorni, la Lega Pro ha deciso che tutte le partite in programma nel week end, valevoli per la prima giornata di ritorno, sono rinviate a data da destinarsi.

Il tavolo tecnico registratosi oggi, ed avente ad oggetto la defiscalizzazione della Lega, è stato ritenuto positivo dal Presidente Ghirelli, ma non è evidentemente servito per evitare l’ennesima pagina buia della terza serie italiana.

Questi il commento di Ghirelli. “L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina- si legge su tuttoc.com- è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo”.

Domenica 22 dicembre dunque, lo stadio Oreste Granillo resterà chiuso: la sfida tra la capolista Reggina e la Virtus Francavilla, non si disputerà.