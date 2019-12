Sicula-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Reginaldo vince in volata…

Francesco De Rose, Reginaldo Ferreira da Silva e German Denis. Questi i tre calciatori, che abbiamo inserito tra i potenziali migliori in campo per quanto riguarda Sicula Leonzio-Reggina, attraverso il sondaggio lanciato dalla nostra pagina ufficiale.

Se per ReggioNelPallone la palma di MVP è andata a German Denis, i nostri lettori hanno scelto l’autore del gol-vittoria, ovvero Reginaldo.

Un autentico testa a testa con Denis, vinto in volata dall’attaccante brasiliano, il quale ha ottenuto 155 preferenze “contro” le 131 assegnate all’argentino. Per capitan De Rose invece, le “reaction” sono state 43.

Per quanto riguarda il prossimo appuntamento con il vostro migliore in campo, non ci resta che attendere la decisione della Lega in merito al rinvio della prossima giornata: in caso di ripensamenti appuntamento a lunedì 23 dicembre per il post Reggina-Virtus Francavilla, altrimenti il sondaggio tornerà domenica 12 gennaio 2020, il giorno dopo Cavese-Reggina.