COMUNICATO STAMPA Il mister Franco Viola non è più l’allenatore della REGGIOMEDITERRANEA, lo stesso in data odierna ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. La Società, ringraziando mister Viola per il suo impegno e la sua professionalità, augura allo stesso le migliori fortune calcistiche e personali.

Franco Viola non è più l’allenatore della Reggiomediterranea . Lo si apprende tramite un comunicato ufficiale pubblicato in serata sulla pagina Facebook del club reggino. Il tecnico di Taurianova, nella giornata odierna, ha rassegnato le dimissioni; probabilmente a pesare sulla scelta di Viola avrà pesato la netta sconfitta interna di sabato scorso contro il San Luca nello scontro al vertice della classifica. A questo punto si attenderà di conoscere il nome del tecnico che avrà il compito di guidare la squadra nelle restanti 16 partite di campionato.

Ultime News

Reggina Reggina, secondo giorno di allenamento: il report della seduta odierna 18/12/2019 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it In attesa della decisione definitiva da parte del tavolo tecnico tra Figc, Lega Pro ed il ministro dell’Economia Gualtieri, relativa allo sciopero della prima giornata di ritorno di tutta la Serie C, la Reggina è scesa in...

Reggina Reggina, due assenze in allenamento 18/12/2019 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it In attesa della decisione definitiva da parte del tavolo tecnico tra Figc, Lega Pro ed il ministro dell’Economia Gualtieri, relativa allo sciopero della prima giornata di ritorno di tutta la Serie C, la Reggina è scesa in...

Reggina Reggina, Bresciani sulla via del ritorno 18/12/2019 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it In attesa della decisione definitiva da parte del tavolo tecnico tra Figc, Lega Pro ed il ministro dell’Economia Gualtieri, relativa allo sciopero della prima giornata di ritorno di tutta la Serie C, la Reggina è scesa in...

Dilettanti Reggiomediterranea, colpo di scena: si dimette mister Viola 17/12/2019 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Franco Viola non è più l’allenatore della Reggiomediterranea. Lo si apprende tramite un comunicato ufficiale pubblicato in serata sulla pagina Facebook del club reggino. Il tecnico di Taurianova, nella giornata odierna,...