Campagna abbonamenti Reggina, prosegue bene la riapertura: il dato aggiornato

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20 presso la biglietteria ufficiale sita in Pizza Duomo.

Ad oggi, con la campagna abbonamenti riaperta dalla giornata di ieri e prolungata fino al 22 gennaio 2020, il numero di tessere sottoscritte è in crescita, con una particolare impennata registratasi in questi primi due giorni di riapertura.

Una squadra, quella di Mimmo Toscano, che sembra aver convinto e spinto a venire allo stadio anche chi, qualche mese fa, vuoi per una cosa o per un’altra, non aveva sottoscritto l’abbonamento stagionale.

In riva allo Stretto prosegue la febbre amaranto per i tifosi della Reggina, entusiasti e contenti di una squadra che sta regalando gioie e soddisfazioni partita dopo partita.

