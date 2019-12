Una vittoria da sei punti, quella ottenuta dal San Luca nel big match giocato in casa della ReggioMediterranea. I giallorossi sono diventati una sorta di “bestia nera” per gli amaranto, avendoli sconfitti tre volte su altrettante gare tra campionato e Coppa. Decisiva la ripresa, nella quale la compagine di Figliomeni ha messo in vetrina gli argentini Lazzarini (doppietta) e Romero. La perla del sabato giallorosso, è rappresentata sopratutto dal gol che ha sbloccato il risultato: la triangolazione Lazarini-Martino infatti, è di quelle che raramente si vedono su un campo d’Eccellenza. Sabato si va a Lamezia, per la seconda finale di Coppa Italia consecutiva: domenica invece, il San Luca guarderà ai risultati delle altre, con la consapevolezza di aver già conquistato il titolo di campione d’inverno. Meglio di così…

Eccellenza, la “reggina” della 15^ giornata: San Luca, un tempo per diventare campione d’inverno…

Ultime News

