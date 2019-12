La copertina del girone B di Promozione questa settimana è dedicata a due squadre…

Così come già successo una volta in Eccellenza, anche in Promozione questa settimana la copertina viene divisa a metà. Sia la capolista Stilese che il Gioiosa infatti, meritano di vedersi assegnato il ruolo di “top team” del girone d’andata.

Ad aprire le danze, sabato, sono stati gli jonici, i quali hanno subito archiviato il ko di Bagnara, infliggendo al Filogaso, quinta forza del torneo, un 5-0 che si commenta da solo (quattro gol già nella prima frazione). Un collettivo che gira alla grande quello biancorosso, con Gliozzi (doppietta) sempre più versione bomber.

Domenica, è arrivata puntuale la risposta della capolista. I ragazzi di Alessandro Caridi hanno vinto il big match di giornata in casa della Jonica, estromettendola in modo definitivo dalla corsa al primo posto. Un pirotecnico 4-2, che testimonia per l’ennesima volta la forza realizzativa di Papaleo e compagni, capaci di segnare qualcosa come 43 gol in 14 partite.

Stilese e Gioiosa Jonica: questo ad oggi il duello per l’Eccellenza, in attesa dello scontro diretto che chiuderà il 2019…

VOTO DI RNP: 8