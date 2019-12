Serie D, la “reggina” della 16^ giornata: la Cittanovese non si ferma più

Dodici punti in quattro partite per i giallorossi, sempre più lontani dalle zone calde e sempre più vicini alle posizioni importanti.

Il successo per 2-1 sull’Fc Messina, vale alla Cittanovese la quarta copertina di fila.

Poker servito. La Cittanovese targata Ferraro centra la quarta vittoria consecutiva, proseguendo nel momento magico che le ha consentito di scalare posizioni su posizioni. Questo è di certo il successo più pesante, in quanto ottenuto a danno di un avversario, l’FC Messina, che punta ad un posto nei playoff. I pianigiani hanno legittimato la vittoria grazie ad un inizio devastante, che li ha visti colpire due volte in poco più di un quarto d’ora. Premiate ancora una volta le scelte del mercato invernale, dal momento che a sbloccare il risultato è stato Gioia, da poco tornato in giallorosso. La classifica adesso recita -2 dai playoff e -3 dal terzo posto, giusto stare con i piedi per terra ma sognare non costa nulla…

VOTO DI RNP: 7.5.