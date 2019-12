Coppa Italia Dilettanti, tutto pronto per la finale tra Morrone e San Luca

Catanzaro, 17 dicembre2019 – Tutto pronto per la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti tra Morrone e San Luca. Al “G. D’Ippolito” di Lamezia Terme sabato 21 dicembre alle ore 14:30 andrà dunque in scena l’ultimo atto della competizione che mette in palio il primo titolo stagionale. I granata di Mister Stranges arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato in semifinale la Rossanese. La qualificazione per il San Luca del tecnico Figliomeni è arrivata grazie alle vittorie ottenute in entrambe le gare di semifinale sul Locri.

Sarà una sfida tutta da vivere: in campo, infatti, scenderanno due protagoniste assolute di questa prima parte di stagione. I giallorossi, primi in classifica in Eccellenza, da matricola, sono ancora imbattuti al giro di boa con 8 vittorie e 6 pareggi; per contro la Morrone, altra matricola terribile, continua il suo entusiasmante percorso di crescita ed in classifica si attesta a ridosso della zona play-off.

Si metterà dunque in palio il primo titolo stagionale e vedremo quale formazione succederà nell’albo d’oro al Corigliano, vincitrice lo scorso anno contro lo stesso San Luca. Definiti nelle riunione odierna i settori destinati alle tifoserie: presenti per le due società i dirigenti Principe e Chiappetta per la Morrone, Pipicella e Costanzo per il San Luca ed il Presidente della Vigor Lamezia Massimo Amendola che ha messo a disposizione la propria struttura per il miglior svolgimento della manifestazione. Ai giallorossi sarà destinata la gradinata mentre per la tifoseria della Morrone è stata destinata la tribuna.

Il costo unitario del biglietto è stato stabilito in € 10,00.

Acquisto biglietti

Si informa che presso i botteghini dello Stadio “G. D’Ippolito” di Lamezia Terme a partire dalle ore 13:00 di Sabato 21 Dicembre 2019 sarà possibile acquistare i tagliandi d’ingresso dei settori di seguito specificati:

– Gradinata: € 10,00 (Tifoseria San Luca)

– Tribuna coperta: € 10,00 (Tifoseria Morrone)

L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni di età (con esibizione del documento d’identità)

Tessere CONI FIGC AIA

I possessori di tessera CONI, FIGC ed AIA potranno accedere al settore Tribuna Centrale muniti di:

– documento di identità;

– tessera IN ORIGINALE di appartenenza all’Associazione/Federazione in corso di validità, vidimata dall’Agenzia delle Entrate di Roma.

PROCEDURE DI ACCREDITO PER LA STAMPA

In occasione della gara saranno concessi Accrediti Stampa ai giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o ai praticanti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta di accredito su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti e le seguenti procedure:

– ciascuna testata giornalistica e/o agenzia di stampa dovrà inviare, entro le ore 11 di Venerdì 20 Dicembre 2019, la richiesta di accredito all’Ufficio Stampa del Comitato Regionale Calabria (e-mail internet@crcalabria.it o in alternativa all’indirizzo segreteria@crcalabria.it – fax 0961.752795,), tenendo presente che sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di un fotografo per ciascuna testata accreditata. Al solo fotografo, in possesso di regolare accredito, è consentito l’accesso a bordo campo. Tale accredito va richiesto anche dai fotografi professionisti, non segnalati da alcuna testata giornalistica.

– le emittenti televisive e radiofoniche, in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Calabria valida per la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei tempi di cui al precedente punto a), e sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di un operatore per ciascuna testata accreditata.

L’accredito stampa potrà essere ritirato direttamente al botteghino dello stadio.

L’accesso per le interviste di fine gara sarà consentito esclusivamente dieci minuti dopo il termine della gara stessa nell’area appositamente riservata.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DILETTANTI

s.s.2018/19 ASD CORIGLIANO CALABRO

s.s.2017/18 A.C. LOCRI 1909

s.s.2016/17 VIGOR LAMEZIA

s.s.2015/16 A.S. SERSALE

s.s.2014/15 F.C. CALCIO ACRI

s.s.2013/14 A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO

s.s.2012/13 A.S. ROCCELLA

s.s.2011/12 A.S.D. SOVERATO V.

s.s.2010/11 U.S. SCALEA 1912

s.s.2009/10 A.S.D. SS RENDE

s.s.2008/09 A.S. OMEGA BAGALADI

s.s.2007/08 A.C.D. HINTERREGGIO

s.s.2006/07 POL. TAURIANOVESE

s.s.2005/06 A.S. ROSARNO

s.s.2004/05 U.S. VILLESE

s.s.2003/04 A.C. N. ROSARNESE

s.s.2002/03 S.S. SILANA

s.s.2001/02 RENDE FOOTBALL CLUB

s.s.2000/01 U.S. ROSSANESE CALCIO

s.s.1999/00 COMPR. C.VATICANO

s.s.1998/99 A.S. REAL SOVERATO C.

s.s.1997/98 U.S. PALMESE

s.s.1996/97 S.S. NUOVA VIBONESE

s.s.1995/96 LOCRI AC

s.s.1994/95 F.C. CROTONE CALCIO

s.s.1993/94 A.S. RENDE CALCIO

s.s.1992/93 U.S. PAOLANA

s.s.1991/92 A.S. SIDERNO